Тюменская прокуратура наказала компанию-перезвозчкика за срыв внутрирегиональных автобусных рейсов

Прокуратура Ленинского административного округа Тюмени установила, что с 1 по 21 января 2024 года организация-перевозчик допустила срывы рейсов по маршрутам № 593 "Бердюжье-Тюмень", № 602 "Бердюжье-Ишим", № 513 "Тюмень-Голышманово", № 516 "Армизонское-Тюмень", № 520 "Тюмень-Абатское", № 535 "Тюмень-Нижнеманай", № 630 "Тюмень-Заводоуковск", № 635 "Лебедёвка-Тюмень", № 751 "Юргинское-Тюмень", что повлекло нарушение прав местных жителей и интересов общества ввиду особой социальной значимости транспортных услуг для населения.



Прокуратура округа внесла в адрес перевозчика представление, по результатам его рассмотрения 5 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, приняты организационные меры по корректировке данной работы и недопущению срывов перевозок. Кроме того, за неисполнение предусмотренных контрактом на оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства перевозчика оштрафовали на 30 тыс. рублей.