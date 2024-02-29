Городские депутаты держат на контроле вопросы незаконной уличной торговли

Незаконная уличная торговля на протяжении ряда лет вызывает беспокойство жителей и властей Тюмени, и хотя полномочий у муниципалитета пока явно недостаточно, чтобы решить эту проблему кардинально, ситуация в городе постепенно улучшается, отметили депутаты на заседании Тюменской городской думы.

В 2023 году на нелегальных торговцев в Тюмени составлено более 1800 административных протоколов (в 2021-м 926), сумма штрафов - 5 млн рублей (в 2021-м – 3,5 млн), при этом почти половину удалось взыскать. В ходе рейдов за прошлый год изъято 13,5 т продукции. Показатели улучшились в том числе благодаря тому, что к борьбе с незаконными торговцами подключили около 40 ведущих инженеров квартальных имущественных комплексов. Важно, что проблему стараются решить не только запретами, но и созданием условий для легальной торговли. В торговом реестре города более 5,7 тысячи объектов - специальные лотки для продажи излишков с огородов и дач оборудованы в 64 местах города.

Есенгалий Ибраев предложил на ресурсе "Тюмень - наш дом" создать специальную вкладку для того, чтобы горожане могли сообщать о подобных нарушениях. Замглавы Петр Вагин отметил, что все поступающие сообщения от тюменцев оперативно отрабатываются, предложение депутата будет рассмотрено.

Юрий Коновалов напомнил, что уровень уличной торговли остается высоким, это несет не только финансовые, но и имиджевые убытки городу, и поинтересовался готовностью законопроекта, касающегося несанкционированной торговли, и, в частности, соблюдения расстояния до образовательных и лечебных учреждений при торговле ритуальными услугами, над которым трудилась рабочая группа в составе представителей горадминистрации, депутатов областной и государственной дум. По словам Петра Вагина, документ внесен на рассмотрение в Госдуму.

Сергей Пыхалов предложил там, где постоянно ведется несанкционированная торговля и не удается закрыть вопрос, создать приемлемые условия для такого вида деятельности. Замглавы отметил, что администрация над этим работает, причем при благоустройстве территорий города такие места, при необходимости, сразу вносятся в планы. Что касается постоянных нарушителей, их в городе около 300, на них идет планомерное воздействие со стороны силовых структур и контролирующих ведомств.

Павел Девайкин задал вопрос об эффективности штрафов. По словам Петра Вагина, штрафы - не самоцель, важно сформировать правовую культуру у покупателей, чтобы они не покупали такую продукцию. Простое увеличение суммы штрафа не решит вопроса.

Руслан Сабиров, Дмитрий Елагин и Сергей Морев позитивно оценили работу департамента потребительского рынка администрации города и поблагодарили его сотрудников в лице директора Елены Ерёминой за улучшение показателей и эффективное сотрудничество.

Председатель Тюменской городской Думы Светлана Иванова отметила, что вопрос очень актуальный, депутаты уделяют теме незаконной торговли особо пристальное внимание. “Вопрос требует серьезных решений. Мы понимаем, что наши жители хотели бы получить какой-то дополнительный доход, но мы не можем рисковать жизнью и здоровьем граждан. В этой связи делается очень много. Необходимо сделать еще больше. Пока в этом вопросе есть над чем работать”, – подчеркнула Светлана Иванова.