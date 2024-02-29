Тюменский дизайнер на Московской неделе моды представит модели из ретротвида фабрики "Кросно"

Вторая Московская неделя моды в 2024 году пройдет с 1 по 8 марта, участие в ней наряду с российскими и зарубежными коллегами примет тюменский дизайнер и член Союза дизайнеров России Ирина Смердова со своим брендом "Твид & Ко".

"Твид & Ко" – молодой и активно развивающийся тюменский бренд одежды. Его отличает свежий взгляд на классический дизайн, сдержанный и одновременно роскошный стиль. Уникальность подчеркивает использование винтажных тканей от бывшего Тюменского камвольно-суконного комбината корпорации "Кросно", которым на данный момент уже 15-20 лет с момента выпуска. На ВДНХ 7 марта Ирина представит коллекцию "Монохром в деталях".

Показ коллекции пройдет при поддержке правительства Тюменской области, Тюменского агентства развития креативных индустрий, проекта "НЕХОЛОДНО. Тюмень. Модные сезоны" ТКТО, девелопера "Брусника", сообщает ТАРКИ.