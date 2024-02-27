Прокуратура обязала тюменскую компанию выплатить экс-сотрудникам более 4,5 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Тюменской области помогла 40 бывшим сотрудникам общества с ограниченной ответственностью "Нефтепромысловое оборудование" получить более 4,5 млн долгов по зарплате.

При проверке соблюдения трудового законодательства было установлено, что бывшим работникам организации-банкрота не выплачена заработная плата за апрель – декабрь 2021 г. в размере более 4,5 млн рублей.

С целью восстановления нарушенных прав граждан принят комплекс мер прокурорского реагирования: в адрес руководства общества внесено представление, по постановлению прокуратуры директор организации привлечен к административной ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы). Кроме того, работодатель признан виновным по ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат) с назначением наказания в виде штрафа.

После вмешательства надзорного ведомства права 40 работников восстановлены, задолженность по заработной плате погашена.