С 1 марта возобновятся поездки по международному маршруту Тюмень - Лисаковск (Казахстан)

С 1 марта возобновляется ежедневное движение по международному маршруту №720 Тюмень – Лисаковск с отправлением из Тюмени в 19:20, сообщает ГУС ТО.

Маршрут был отменен перевозчиком с 27 янвраря в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги Кустанай – Рудный – Лисаковск Республики Казахстан.

Информацию о работе маршрута уточняйте по телефону справочной службы тюменского автовокзала: 8 (3452) 500-593 (работает круглосуточно).