С 1 марта возобновятся поездки по международному маршруту Тюмень - Лисаковск (Казахстан)

17:07 26 февраля 2024
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С 1 марта  возобновляется ежедневное движение по международному маршруту №720 Тюмень – Лисаковск с отправлением из Тюмени в 19:20, сообщает ГУС ТО.

Маршрут был отменен перевозчиком с 27 янвраря в связи с неблагоприятными погодными и дорожными условиями на участках дороги Кустанай – Рудный – Лисаковск Республики Казахстан.

Информацию о работе маршрута уточняйте по телефону справочной службы тюменского автовокзала: 8 (3452) 500-593 (работает круглосуточно).

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