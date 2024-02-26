Тюменские строители восстановили в Краснодоне 31 объект

09:00 26 февраля 2024
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Между Тюменской областью и Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве. Тюменские строители уже восстановили там 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктуры. В перспективе – восстановление и ремонт еще 44 объектов, сообщил губернатор Александр Моор.

На днях успехи тюменских строителей по восстановлению мирной жизни в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях получили признание на уровне правительства России. Благодарственные письма направил коллективу и сотрудникам Управления капитального строительства Тюменской области глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.

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