Тюменские строители восстановили в Краснодоне 31 объект

Между Тюменской областью и Краснодоном и Краснодонским районом ЛНР заключено соглашение о сотрудничестве. Тюменские строители уже восстановили там 31 объект транспортной, производственной и социальной инфраструктуры. В перспективе – восстановление и ремонт еще 44 объектов, сообщил губернатор Александр Моор.

На днях успехи тюменских строителей по восстановлению мирной жизни в Донецкой Народной Республике, Луганской Народной Республике, Запорожской и Херсонской областях получили признание на уровне правительства России. Благодарственные письма направил коллективу и сотрудникам Управления капитального строительства Тюменской области глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин.