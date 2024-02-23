Лучшие сельские учреждения культуры Тюменской области получат господдержку

Завершен конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими муниципальными учреждениями культуры и работниками сельских учреждений. Он проводится благодаря нацпроекту "Культура".

В этом году на конкурс была подана 121 заявка. Отбор проводился по двум направлениям – "лучшее учреждение" и "лучший работник". Самыми активными участниками стали Ишимский и Упоровский районы – оба подготовили по 11 заявок в каждом направлении.

Причем у ишимцев целых шесть оказались в победителях. Среди учреждений – это Центр досуга с. Карасуль, Дом культуры с. Плешково и детская библиотека с. Стрехнино. Среди сотрудников учреждений культуры – Светлана Ведерникова (Карасуль), Инна Белобородова (Плешково) и Светлана Власова (Октябрьский).

Впервые очень ярко заявил о себе Аромашевский район. Финансовую поддержку получат Ангарский сельский клуб, Новопетровский Дом культуры и три работника культуры – Зафура Гизатулина, Татьяна Яковлева и Светлана Ильина, все из Аромашево.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:

Радует, что в областном конкурсе участвуют учреждения культуры не только из крупных сел, районных центров, но и из населенных пунктов, где живет меньше тысячи человек. И они заслуженно выигрывают! Так, в этом году есть победители из д. Ангарка Аромашевского района, с. Масали Упоровского района, с. Старый Кавдык Ялуторовского района. Это говорит о том, что в Тюменской области культура развивается даже в небольших поселениях, у нас создано единое культурное пространство.

С полным списком победителей конкурса (14 сельских учреждений и 15 работников сельских учреждений культуры) можно ознакомиться в распоряжении департамента культуры Тюменской области по ссылке: https://clck.ru/38y2LN. Важно, что впервые сбор, обработка и экспертиза заявок осуществлялась на портале тюменьгранты.72to.ru. Благодарим департамент информатизации Тюменской области за автоматизацию процесса конкурса.

Конкурс на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры Тюменской области и их работниками проводится с 2013 года. За это время благодаря конкурсу поощрение получило 131 учреждение и 148 сотрудников на сумму почти 35 млн рублей.