Тюменская область подала 192 заявки на гранты фонда культурных инициатив

Завершилась заявочная кампания Второго грантового конкурса Президентского фонда культурных инициатив 2024 года. Впервые в ней приняли участие творческие команды всех регионов России. От Тюменской области подано 192 заявки на участие.

Итоги заявочной кампании подводить рано, все заявки сейчас только проходят валидацию, но уже виден повод для радости: по сравнению с предыдущим конкурсом, регион увеличил количество поданных заявок почти вдвое и по этому показателю занял второе место в УФО после Свердловской области.

"Считаю, этому успеху способствовал открытый в декабре в Тюмени проектный офис ПФКИ. За короткое время здесь проведено почти два десятка обучающих мероприятий для 850 участников, состоялись встречи с ресурсными центрами для НКО, бизнеса и лидерами общественного мнения в культуре, была организована информационно-мотивационная кампания для участников конкурса и свыше 200 консультаций. Около десятка проектных команд прошли акселератор ПФКИ", - отметила директор департамента Елена Майер.

Работа проектного офиса ПФКИ в Тюмени только начата. Но здесь уже наработаны реестры потенциальных заявителей на грантовые конкурсы Фонда, которые содержат почти 6000 юридических лиц и бизнес-единиц, а партнёрами офиса являются эксперты с отличным бэкграундом.