Тюменская область удостоилась наград всероссийской туристической премии Russian Travel Awards

В Санкт-Петербурге наградили победителей III Всероссийской туристической премии Russian Travel Awards, где Тюменская область стала лучшей в номинациях "Регион санаторного и оздоровительного отдыха" и "Лучший туристический маркетинг региона" и серебряным призером в направлении "Регион устойчивого туризма".

По итогам 2023 года Тюменская область представлена сразу в трех номинациях. Вместе с Санкт-Петербургом, Москвой, Краснодарским краем и Татарстаном оказалась в числе финалистов направления "Регион устойчивого туризма". С Мурманской областью, Питером, Башкире и Татарстаном – в номинации "Лучший туристический маркетинг региона". С Краснодарским краем, Татарстаном и Курганской областью – в номинации "Регион санаторного и оздоровительного отдыха".

Кроме того, Тюменская область стала лауреатом второй степени в специальной номинации от Попечительского совета премии Russian Travel Awards "Знай Наше: за стратегическую работу с туристической отраслью России".



"Наш регион сразу в трех номинациях Russian Travel Awards – это оценка работы туристической сферы Тюменской области профессиональным экспертным сообществом. Наш регион круглый год стабильно пользуется популярностью у туристов, продолжительность отдыха постепенно растет, как и средний чек – та сумма, которую готовы потратить путешественники. Мы совершенствуем маркетинговую стратегию, механизмы продвижения. Это как раз та лакмусовая бумажка, которая помогает понять, насколько точно мы выстроили туристическую стратегию в соответствии с запросами отдыхающих и возможностями, ресурсами Тюменской области. Особенно хочется отметить номинацию "Регион санаторного и оздоровительного отдыха". Оздоровительный туризм – это основа нашего турпродукта, вокруг которой выстраиваются все направления. Многие жители страны знают про наши термальные источники, интересуются оздоровительным туризмом и что очень важно – возвращаются к нам снова", — поделилась директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова. Она также отметила, что участие в премии Russian Travel Awards – это не столько борьба за победу, сколько возможность получить высокопрофессиональную внешнюю экспертную оценку на уровне страны.



По итогам отбора в 20 номинациях были представлены 47 регионов. В каждом направлении проекты защищали пять финалистов.



Отметим, что Тюменская область уже не первый год занимает призовые места в главной туристической премии страны. По итогам 2022 года наш регион победил в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства". А годом ранее впервые в истории конкурса был удостоен специальной номинации "Территория термального туризма".



Премия Russian Travel Awards направлена на развитие и продвижение отечественного туризма и индустрии гостеприимства.