Товарооборот между Беларуссией и Тюменской областью за 2023 год достиг 3,3 млрд долларов

Около 3,3 млрд долларов составил товарооборот Республики Беларусь с Тюменской областью по итогам 2023 года. Дальнейшее укрепление торгово-экономического и научно-технического сотрудничества стало главной темой совместного заседания рабочей группы сторон, которое прошло в Минске. Возглавили встречу замгубернатора Тюменской области Владимир Чейметов и министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич.

Важным блоком встречи стали вопросы взаимодействия в сфере агропромышленного комплекса и аграрной науки. Тюмеские аграрии используют почти 3 тысячи единиц разнообразной белорусской техники, в регионе работает около 20 магазинов белорусских продуктов питания, ведутся поставки в регион сыров, творога, рыбной продукции. Тюменские производители в Белоруссию отправляют семена сельхозкультур, продукцию животноводства, чай, кондитерские изделия.

Совместная работа продолжится и в 2024 году, в том числе планируется участие белоруссов в мартовской агропромышленной выставке "Тюмень Агро-2024. Техника. Технологии. Инновации. Наука",участие тюменцев в июньских мероприятиях "Белагро-2024", взаимодействие по поставкам сельхозтехники, научная работа, в том числе совместное издание ГАУ Северного Зауралья и белорусских ученых учебника по микробиологии для направления подготовки "Зоотехния", а также монография по инновационным кормовым добавкам в рационах птицы и свиней, совместная работа в области эколого-географического испытания сортов, гибридов и селекционных линий сельскохозяйственных культур, в том числе картофеля и овощей "борщового набора".

На встрече также обсудили перспективы взаимодействия в части дорожного строительства, коммунального хозяйства, противопожарной и аварийно-спасательной работы, туризма, патриотического воспитания молодежи и т.д.