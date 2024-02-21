В Тюменской области развиваются социальное партнерство и коллективно-договорный процесс

В Тюменской области действует более тысячи коллективных договоров. По итогам 2023 года наблюдается увеличение охвата работников коллективно-договорным процессом в организациях коммунальных, социальных и персональных услуг, сферы образования и обрабатывающих производствах. Это позволяет обеспечить трудовые гарантии и льготы для работников данных отраслей.

Значительное внимание уделяется также формированию представительных органов работодателей и профсоюзов на муниципальном уровне. Все муниципальные районы и городские округа имеют свои трехсторонние комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Эти структуры позволяют выработать дополнительные меры по улучшению социально-трудовой сферы конкретных территорий с учётом их особенностей.

В 2023 году впервые в Тюменской области было заключено территориальное отраслевое соглашение в сфере регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом г. Тюмени на 2023-2026 годы. Это позволит повысить уровень социальных гарантий для работников отрасли и обеспечить более стабильную и благоприятную среду для их деятельности.

Активная работа в сфере социального партнерства и коллективно-договорного процесса позволила: повысить уровень социальных гарантий для работников; улучшить условия труда и охрану труда; повысить эффективность разрешения трудовых споров; создать более стабильную и благоприятную среду для развития экономики и социальной сферы региона.

Впервые в Региональное трехстороннее соглашение включен перечень индикаторов, характеризующих динамику изменения уровня и качества жизни населения региона. Это позволит вести постоянный мониторинг и принимать необходимые меры для повышения уровня жизни в Тюменской области