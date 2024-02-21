Тюменская служба занятости помогает школьникам в выборе профессии

Определиться с выбором будущей профессии, сформировать дальнейший образовательный и профессиональный маршрут школьникам помогают специалисты Тюменской службы занятости. В течение 2023 года профориентационные мероприятия службы занятости посетили более 17 000 молодых людей во всех муниципальных образованиях региона.

Мероприятия проходили в разных форматах: тренинги, марафоны профессий, мастер-классы, игры, квесты и профориентационные пробы. Некоторые из них назывались "Моя профессия - моё будущее", "Старт к успеху", "Летний лагерь – территория профориентации", "Календарь профессий", "С надеждой в будущее", "Неделя без турникетов", "Экскурс в профессию", "Job-библиотека", "Job-кафе" и "Дни семьи".

Школьники посетили предприятия и организации региона и познакомились с различными профессиям. Кроме того, системная работа по профессиональной ориентации проводится специалистами Центра профессиональной ориентации, функционирующего на базе областного Центра занятости населения.

В Центре профессиональной ориентации созданы профориентационные модули по различным сферам и отраслям: общественное питание, гончарная мастерская, сельское хозяйство, образование, промышленность, энергетика, строительство, нефтегазовый комплекс, транспортно-логистический комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство, лесная промышленность, медицина, химическая промышленность, типография и другие. В Центре профориентации реализуются проекты и оказываются профориентационные услуги, проводятся различные профориентационные мероприятия - интерактивные экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы. В прошлом году центр посетили 3 900 человек.

В нашем регионе созданы все необходимые условия для того, чтобы найти свое призвание, выучиться и устроиться на работу. А участие в этих мероприятиях помогает ребятам определить свои таланты и склонности и выбрать будущую профессию, которая будет востребована в нашем регионе.

В текущем году мероприятия продолжаются. Подать заявку на экскурсию или организацию совместного мероприятия можно в любое отделение Кадрового центра "Работа России" или по телефону: +7 (3452) 27-36-05 или 27-31-18 внутренний 520.