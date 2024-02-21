Тюменская область в топ-5 субъектов РФ по работе с платформой обратной связи

Минцифры РФ опубликовало рейтинг регионов по внедрению Платформы обратной связи за 2023 год. При составлении рейтинга регионы оценивались по 23 показателям, в том числе активность внедрения Платформы в регионе, своевременность и качество решения проблем жителей региона, уровень удовлетворённости ответами. Тюменская область вошла в число пяти лучших регионов с наиболее высокими результатами по активности внедрения ПОС, по качеству решения проблем граждан и другим показателям. Решение создано в рамках национального проекта "Цифровая экономика", федерального проекта "Цифровое государственное управление".

Всего за 2023 год через единое окно цифровой обратной связи от жителей Тюменской области поступило порядка 42 тыс обращений, что на 34% больше, чем в 2022 году. Самыми популярными темами обращений стали медуслуги и онлайн-запись к врачу — 24,5 тыс. Далее идут автомобильные дороги (3,7 тыс.), дворы и территории общего пользования (2,4 тыс.), многоквартирные дома (1,9 тыс.). Всего с 2020 по 2023 год через ПОС поступило 174 тыс. обращений.

Внедрение ПОС в работу государственных и муниципальных органов власти Тюменской области началось еще в 2020 году.

Возможность направить сообщение реализована на Госуслугах, в мобильном приложении "Госуслуги Решаем вместе", а также через виджеты, размещенные на официальных сайтах и страницах в социальных сетях организаций. На текущий момент размещено 1049 виджетов организаций Тюменской области, пишет департамент информатизации Тюменской области.