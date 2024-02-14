Тюменцы, югорчане и ямальцы на 16% стали реже жаловаться в Банк России

В 2023 году жители Тюменской области, Югры и Ямала направили в Банк России 7 тысяч обращений - на 16% меньше, чем годом ранее. Снижение произошло в том числе за счет сокращения числа жалоб на страховые компании и микрофинансовые организации (МФО), а также на банки и профессиональных участников рынка ценных бумаг по санкционной тематике.

Почти в два раза сократилось число обращений по поводу работы страховых компаний за счет снижения количества жалоб на неверное применение коэффициента бонус-малус. В 2022 году рост числа таких обращений был вызван потоком шаблонных запросов, которые формировали платные сайты-посредники, причем эти запросы не содержали всей необходимой информации и заведомо не предусматривали решение вопроса заявителей. Меры, принятые Банком России, в том числе разъяснения для граждан, привели к существенному уменьшению количества подобных жалоб.

На 5% снизилось число жалоб на МФО. Тюменцы, югорчане и ямальцы по-прежнему обращались к регулятору по поводу проблем с погашением долга, взимания комиссий и навязывания дополнительных услуг, а также несогласия с условиями заключенного договора.

Число жалоб на банки сократилось на 2%. Жители региона меньше обращались по поводу предоставления кредитных каникул и реструктуризаций, однако чаще жаловались по вопросам выдачи и погашения потребительских кредитов, установления процентных ставок, навязывания дополнительных услуг.

Снижению количества жалоб на навязывание платных услуг в банках и МФО будут способствовать вступившие в силу новые правила, направленные на защиту прав потребителя. С 21 января период охлаждения увеличился с 14 до 30 дней. В течение этого срока можно отказаться от всех дополнительных услуг, которые приобретены вместе с кредитом или займом.