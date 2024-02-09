УСТЭК пометит теплосети знаком "Осторожно! Горячая вода!"

УСТЭК начнет "маркировать" надземные трубопроводы специальным знаком "Осторожно! Горячая вода!", по мнению компании, это поможет донести до жителей города, что приближаться к ним опасно для здоровья, а забираться на трубопроводы и играть в непосредственной близости от них – недопустимо.

Температура воды в теплоносителе может достигать до 115℃, подчеркнули в компании.

"Мы всеми силами хотим акцентировать внимание горожан на том, что оборудование теплосетевого комплекса является источником повышенной опасности. Приближаясь к таким местам, нужно быть настороже, особенно в отопительный период, когда риск инцидентов на тепловых сетях возрастает. Мы изготовили специальный трафарет, с помощью которого будем наносить надписи на надземные трубопроводы красной краской, чтобы привлечь внимание людей. Красный цвет – это своеобразный знак "стоп" с призывом остановиться и осмотреться, нет ли на пути опасных явлений? Нужно обращать внимание на явные разливы теплоносителя, лужи среди снега, признаки парения. Такие места нужно обходить, а не пытаться пробраться сквозь них или перешагнуть. В дальнейшем мы планируем изготовление дополнительных трафаретов с лозунгами, привлекающими внимание, чтобы жители города не забывали соблюдать осторожность и бдительность", - рассказал главный инженер УСТЭК Евгений Мурзин.

Кроме этого, УСТЭК ежегодно проводит осмотр и замену закрывающих устройств (люков) тепловых камер, чтобы обеспечить безопасность горожан. Бывают случаи, когда люки сдвигаются снегоуборочными машинами или обычными автомобилями, в том числе иногда люки похищают для личных целей. Такие плановые осмотры позволяют быстро заменить поврежденный люк или выставить ограждение там, где люк временно отсутствует. За 2023 УСТЭК заменили 264 люка, из них 206 магистральных полимерно-песчаных и 58 канализационных с замком.

УСТЭК призывает соблюдать осторожность при передвижении на дорогах и тротуарах и обращать внимание на люки тепловых камер. Эти места предназначены для проведения профилактических и ремонтных работ на теплосетях и не являются пешеходной зоной. Передвигаясь по улицам, обходите эти места стороной, не старайтесь сократить путь, проходя вплотную к люкам и стенкам тепловых камер. Не наступайте на люки, не подходите близко к открытым колодцам. УСТЭК рекомендует взрослым обязательно показать детям, как выглядят люки тепловых камер и объяснить, почему к таким местам опасно приближаться.

При обнаружении растекания воды или других признаков повреждения тепловых сетей необходимо незамедлительно сообщать в АО "УСТЭК" по телефону контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00 (круглосуточно).