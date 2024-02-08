Тюменская область поделится опытом работы с вологодскими градостроителями

В Тюменскую область с рабочим двухдневным визитом прибыли градостроители Вологодской области. Первыс с нии встретился начальник Главного управления строительства Павел Перевалов.

Он познакомил гостей со структурой управления, рассказал о строительной отрасли и особенностях региона. Отдельно подчеркнул задачи, которые стоят перед тюменскими строителями сегодня. Одна из их - обеспечить регион необходимой инфраструктурой на фоне рекордного ввода жилья.

В делегацию Вологодской области вошли специалисты регионального департамента строительства и администрации Вологды. Начальник управления градостроительства и архитектуры, замначальника департамента строительства Вологодской области Алексей Кирьянов обозначил вопросы, которые интересуют коллег:

Руководитель региона ставит перед нами амбициозные задачи по развитию строительной отрасли. Хочется понять, как у вас работает это направление. И направление градостроительное. Мы выделяем два приоритета — это комплексное развитие территорий и государственная информационная система для обеспечения градостроительной деятельности.

Программа визита рассчитана на два дня. Представители Вологодской области познакомятся с опытом внедрения и развития Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, посетят площадки РЗТ и КРТ, изучат опыт Тюмени по реализации комплексного развития территорий, технического присоединения к коммунальным сетям, обсудят практики Инвестиционного агентства Тюменской области.