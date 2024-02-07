Пантелеев пригласил владельцев исторических усадеб в Тюменскую область для знакомства

Ассоциация владельцев исторических усадеб может инвестировать в объекты культурного наследия Тюменской области, презентацию инвестиционного потенциала региона с рассказом об историческом наследии города Тобольска в Москве для них провел замгубернатора Андрей Пантелеев.

"Партнерами мероприятия стали "Ассоциация владельцев исторических усадеб" и собственники знаменитых усадеб "Середниково" М.Ю. Лермонтова, "Марьино" Г.Г. Степановой и других. Они выразили заинтересованность в организации поездки в Тюменскую область для знакомства с регионом и возможном инвестировании в исторические объекты для их возрождения. Ассоциация имеет богатый опыт приспособления уникальных объектов культурного наследия к современному использованию", - пишет информцентр правительства ТО.