Пантелеев пригласил владельцев исторических усадеб в Тюменскую область для знакомства

09:18 07 февраля 2024
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Ассоциация владельцев исторических усадеб может инвестировать в объекты культурного наследия Тюменской области, презентацию инвестиционного потенциала региона с рассказом об историческом наследии города Тобольска  в Москве для них провел замгубернатора Андрей Пантелеев.

"Партнерами мероприятия стали  "Ассоциация владельцев исторических усадеб" и собственники знаменитых усадеб "Середниково" М.Ю. Лермонтова, "Марьино" Г.Г. Степановой и других. Они выразили заинтересованность в организации поездки в Тюменскую область для знакомства с регионом и возможном инвестировании в исторические объекты для их возрождения. Ассоциация имеет богатый опыт приспособления уникальных объектов культурного наследия к современному использованию", - пишет информцентр правительства ТО.

Теги: история , Тобольск , туризм
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