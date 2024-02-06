Учреждения культуры в тюменских селах получат поддержку по нацпроекту

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121 заявку подали учреждения культуры сельских поселений и работники культуры Тюменской области на региональный профессиональный конкурс. Он проводится благодаря нацпроекту "Культура".

В этом году муниципалитеты проявили к конкурсу большой интерес. Для сравнения: в 2022 году было подано 85 заявок, а в 2021 году — 65.

Эксперты оценят конкурсантов по нескольким критериям. Среди них: художественный уровень культурных мероприятий, внедрение новых форм работы, участие в фестивалях, активность в медиа.

По итогам конкурса 14 сельских учреждений культуры получат вознаграждение по 516 тысяч рублей, 15 работников – по 50 тысяч.

С 2013 года благодаря конкурсу поощрение получили 131 учреждение и 148 сотрудников на сумму почти 35 млн рублей. На средства гранта приобретена библиотечная мебель, компьютерная техника, модульные конструкции, сценические костюмы, фототехника и многое другое оборудование, необходимое для развития муниципальных учреждений культуры.