В Тюменской области к 2026 году построят стационар психиатрической больницы

Заключен контракт "под ключ" на строительство здания стационарного отделения ГБУЗ ТО "Областная клиническая психиатрическая больница". По условиям контракта СЗ "Завод ЖБИ-3" выполнит проектирование и строительство стационара на улице Сосновая, 19 в поселке Винзили, сообщает ГУС ТО.

Проект здания планируется подготовить в 4 квартале 2024 года, строительство начнется после положительного заключения госэкспертизы, ввод в эксплуатацию ожидается в 1 квартале 2026 года.

По медико-техническому заданию на проектирование в новом здании будут размещены:

🔸 44 палаты для пациентов, 22 из которых оборудуют для удобства лиц с ограниченными возможностями,

🔸 5 кабинетов приёма врачей,

🔸 отдельные кабинеты релакс-терапии, арт-терапии, кинотерапии и трудовой терапии,

🔸 тренажёрный зал и зал лечебной физкультуры,

🔸 процедурный и физиотерапевтический кабинеты,

🔸 кабинет функциональной диагностики,

🔸 буфет,

🔸помещения для персонала и др. вспомогательные помещения.

Планируемая площадь здания - около 2,6 тыс. кв. метров. В нём будут располагаться отделение психосоциальной реабилитации и психотерапевтическое отделение. Строительство нового корпуса повысит качество оказания своевременной специализированной медицинской помощи населению по профилю "психиатрия".