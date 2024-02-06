"Алмаз-Антей" может включить Тюмень в новую систему наблюдения за БПЛА

Концерн ВКО "Алмаз-Антей" создал многопозиционную систему наблюдения за беспилотниками, которая определяет координаты и анализирует дроны, одна из радиолокационных станций может быть установлена в Тюменской области, пишет РИА Новости со ссылкой на заместителя гендиректора концерна Дмитрия Савицкого.

Многопозиционная система наблюдения объединяет в себе различные радиотехнические средства наблюдения и контроля воздушного пространства и общий сервер для определения координат и анализа обнаруженных БПЛА.

В системе будет нескольких разнесенных в пространстве радиолокационных станций. "Савицкий уточнил, что уже начата работа по выбору конкретных мест установки нового оборудования в Томской, Тюменской и Самарской областях, изучается вопрос и по Московскому региону. Также решается задача по интеграции данного оборудования в единую информационную систему центра Единой системы организации воздушного движения", - сообщает РИА Новости.

Новая система создает в воздушном пространстве единое информационное поле для малых высот, где летают беспилотники, вертолеты и самолеты малой авиации, это позволит вести контроль за летательными аппаратами, что они следуют именно по тем маршрутам, которые им предписаны или установлены.