Правительство проиндексировало пособие по безработице

По поручению президента РФ с 1 февраля 2024 года размер пособия по безработице увеличился на 1,074%. Постановление об этом подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Размер минимальной величины пособия по безработице составит 1 611 рублей, размер максимальной величины пособия по безработице в первом 3-месячном периоде выплаты составит 13 739 рублей, во втором 3-месячном периоде - 5 370 рублей. Размеры минимального и максимального пособия по безработице увеличиваются на районный коэффициент.





