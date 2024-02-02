Жители Тюменской области могут получить налоговый вычет за занятия спортом в 80 клубах и спорторганизациях

В Тюменской области 57 спортивных организаций и 24 индивидуальных предпринимателя могут предоставлять налоговый вычет, все они включены Минспортом РФ в перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих физкультурно-оздоровительные услуги.

Заявить вычет по НДФЛ за оказанные физкультурно-оздоровительные услуги налогоплательщики могут самостоятельно через личный кабинет налоговой или непосредственно в территориальном управлении Федеральной налоговой службы. Если вы обращались в организации, которые предоставляют такие услуги, и платили деньги, например, приобретали абонемент в фитнес-центр или бассейн, вы сможете заявить эти расходы к налоговому вычету. Оформить вычет можно не только на себя, но и на детей.

Получить вычет могут только те, у кого есть официальный доход, с которого платится НДФЛ по ставке 13%. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно будет получить налоговый вычет, – 120 тыс. рублей. Возврату подлежат 13% от потраченной суммы, то есть до 15,6 тыс. рублей (13% от максимальной суммы в 120 тыс. рублей).

Актуальные перечни спортивных организаций на 2023 и 2024 года размещены здесь.