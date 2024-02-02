В Тюменской области начался прием заявлений на выдачу соцсертификата на обучение мам

Открыт прием заявлений на выдачу социального сертификата, дающего возможность пройти профессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное образование в рамках государственного социального заказа.

В 2024 году этим правом могут воспользоваться 50 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. В прошлом году в рамках данного проекта обучение прошли 47 женщин.

- Реализация данного мероприятия, с одной стороны, помогает женщинам без отрыва от ухода за ребенком получать новые профессиональные знания и навыки, с другой стороны — делает образовательные организации полноценными участниками процесса оказания государственных услуг и, как следствие, получателями государственной поддержки, - отметил Александр Сидоров, директор департамента труда и занятости населения Тюменской области.

Для получения социального сертификата женщинам необходимо сначала направить заявление на получение услуги по поиску подходящей работы без выплаты пособия для регистрации в органах службы занятости. Подача заявления осуществляется на портале "Работа в России" .

Далее, после успешной регистрации заявки на портале "Работа России", необходимо направить в департамент труда и занятости населения Тюменской области скан-копию распечатанного и подписанного заявления на обучение. Форма заявления размещена на Интерактивном портале департамента труда и занятости населения Тюменской области.

К заявлению прикрепляются копии паспорта, свидетельства о рождении ребенка,

- документ, подтверждающий нахождение в отпуске по уходу за ребенком (справка, приказ и т.д.).

Вся справочная информация размещена на Интерактивном портале департамента в разделе Деятельность / Социальный заказ. Получить консультацию можно по телефону +7 (3452) 42-61-16.