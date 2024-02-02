Более 600 семей с Севера переехали на юг Тюменской области в 2023 году по программе "Сотрудничество"

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В прошлом году по программе "Сотрудничество" на юг Тюменской области переехали 611 семей, а с 2008 - 5 674 семьи, за все время социальные выплаты предоставлены на общую сумму 16,6 млрд рублей, сообщает Главного управления строительства Тюменской области.

В этом году Центр государственной жилищной поддержки уже выдал три свидетельства о предоставлении социальной выплаты, их получили семьи из Ямало-ненецкого автономного округа.

В программе участвуют граждане, проработавшие в районах Крайнего Севера не менее 15 лет. Списки участников формирует регион проживания. По приезду на юг Тюменской области они получают свидетельства, с которыми идут к застройщикам и выбирают понравившееся жильё. После заключения договора купли-продажи средства перечисляются на счёт продавца.

Социальные выплаты могут быть использованы на приобретение одного или нескольких помещений на рынке первичного жилья. При этом общая площадь должна быть не менее 15 кв. м на каждого члена семьи, указанного в свидетельстве. Участники программы могут приобрести как готовое, так и строящееся жильё, если дом будет введён в эксплуатацию в текущем году.

"Средний размер выплаты сейчас составляет порядка 5 млн рублей. Это хорошее подспорье. Если участники программы хотят приобрести просторную квартиру, то они могут воспользоваться ипотечными займами", - добавил начальник ГУС ТО Павел Перевалов.