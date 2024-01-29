У тюменцев есть еще один день, чтобы проголосовать за территории для благоустройства в 2025 году

29 января - последний день рейтингового голосования по выбору общественных территорий Тюмени для благоустройства в 2025 году на портале "Я решаю".

"На портале "Я решаю!" продолжается рейтинговое голосование по определению общественных территорий для будущего благоустройства. Участвуйте в опросах (их, кстати, два: "Зеленые уголки. Какие благоустроим в 2025-м?" и "Скверы, площади, аллеи… Что благоустроим в 2025-м?"), мнения учитываются и сейчас. Поспешите, выбирайте, голосование завершается сегодня!"- сообщает пресс-служба горадминистрации.

В каждом опросе представлено по шесть наименований, из них можно выбрать только один сквер и зеленый уголок. По итогам будет сформирован рейтинг территорий, специалисты составят дизайн-проект и снова согласуют его с нами. Некоторые из указанных территорий преобразятся в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

На утро понедельника за зеленые уголки проголосовали около 7 тысяч человек, в этом списке озелененные зоны по ул. Карла Маркса, 110а, в районе ул. Юрия Семовских, 8 стр. 1, 10, ул. Мельничной, пространство по пр. Геологоразведчиков, от ул. Тульская до дома № 42, а также в районе пересечения ул. Московский тракт, 133 и пространство в районе ул. Майская от ул. Малая Боровская до ул. Широтная.

За скверы и площади проголосовало чуть боле 4 тысяч человек, к выбору на благоустройство предлагаются территория по проезду Солнечный от пр. Заречный до ул. Эрвье, аллея Молодоженов, скверы Славянский, Рябиновый, обводненный карьер Северный и площадь Солнца.