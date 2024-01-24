В Тюменском районе обследуют сгоревшие леса

Сгоревшие леса близ Успенки, Речкина и Богандинки обследует специалист вагайского филиала Тюменской авиабазы, инженер по охране и защите лесов Анатолий Монастырев, сообщает пресс-служба деплеса ТО.
Эксперт проведет лесопатологическое обследование, выявит погибшие и поврежденные деревья и назначит необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия.
После этого в зависимости от степени повреждения древостоя на горельниках проведут сплошные и выборочные рубки, а также уборку неликвидной древесины.
Мероприятия по обследованию и расчистке горельников пройдут в два этапа: зимой – в хвойных лесах близ Успенки и Речкина и весной – в лиственных лесах под Богандинкой. Первый этап планируется завершить к началу апреля, а ко второму приступят в мае.
После сплошных санитарных рубок поврежденные участки леса будут восстановлены.
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