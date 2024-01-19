В Тобольске проведут "Пельменный съест"

Более 20 тысяч пельменей намерены сварить за один день в Тобольске - популярное в Сибири блюдо будут готовить на Базарной площади на костре в котлах 10 февраля в рамках гастрономического фестиваля "Пельменный съест".

III гастрономический фестиваль "Пельменный съест" пройдет с 29 января по 10 февраля в ресторанах и кафе Тобольске, помимо еды, гостям будут предлагать мастер-классы по лепке пельменей и гастроужины. Среди тех, кто посетит наибольшее количество заведений, разыграют путёвку на термальный источник. Главный приз – годовой запас пельменей. Главный приз разыграют на Базарной площади, где в заключительный день пройдёт "Морозная вечеринка".

Помимо пельменей, в заключительный день фестиваля проведут большую ярмарку продовольственных и ремесленных товаров от местных производителей, концерт, "Дубак-дэнс", пельменные вышибалы, кёрлинг, игры с подушками-пельмешками и так далее.