Моор и Рупп обсудили трудозанятость отбывающих наказание в тюменских тюрьмах

Вопросы трудозанятости отбывающих наказание в колониях, организацию новых производств и сбыт продукции обсудили в правительстве Тюменской области губернатор Александр Моор и руководитель регионального УФСИН Дмитрий Рупп.

На встрече были рассмотрены вопросы взаимодействия правительства региона с ведомством, и прежде всего реализация закона "О пробации в Российской Федерации", вступившего в законную силу с 1 января.

"Глава региона и руководитель УФСИН России по Тюменской области обсудили развитие производственного сектора уголовно-исполнительной системы региона, перспективы создания новых видов производств, оказание помощи по привлечению потенциальных заказчиков, содействие по расширению рынка сбыта производимой продукции в центрах трудовой адаптации осужденных исправительных учреждений Тюменской области", - сообщает информцентр правительства ТО.

Руководитель УФСИН поблагодарил власти региона за помощь в закупке 45 единиц швейного оборудования, это позволит дополнительно привлечь к труду 90 осужденных.