Тюменские пожарные получили 12 машин для выполнения служебных задач

В пожарные части Тюменской области передана новая пожарно-спасательная техника: десять автоцистерн и две автолестницы, официальную церемонию прередачи провели у правительства Тюменской области.
"Вместе с представителями МЧС передал ключи от 10 автоцистерн на базе автомобилей "Камаз" для пожарных формирований Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов. Пожарные Тюмени получили две автолестницы. Одна с высотой подъёма до 30 метров, вторая – 52 метра. Город "растёт" вверх, поэтому такая техника нужна", - отметил губернатор Александр Моор.
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