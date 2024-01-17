Тюменские пожарные получили 12 машин для выполнения служебных задач

В пожарные части Тюменской области передана новая пожарно-спасательная техника: десять автоцистерн и две автолестницы, официальную церемонию прередачи провели у правительства Тюменской области.

"Вместе с представителями МЧС передал ключи от 10 автоцистерн на базе автомобилей "Камаз" для пожарных формирований Тобольска, Ишима, Ялуторовска, Заводоуковского и Голышмановского городских округов. Пожарные Тюмени получили две автолестницы. Одна с высотой подъёма до 30 метров, вторая – 52 метра. Город "растёт" вверх, поэтому такая техника нужна", - отметил губернатор Александр Моор.