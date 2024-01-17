Креативных предпринимателей научат оформлять документы на гранты

Серия образовательных мероприятий по написанию грантов пройдет в Тюменском агентстве развития креативных индустрий (ТАРКИ) с 18 января по 15 декабря. В них могут принять участие начинающие и опытные предприниматели из сферы креативных индустрий.

Лекции, мастер-классы и встречи с грантрайтерами проходят в рамках проекта "Лаборатория креативных проектов" бесплатно по предварительной регистрации. Среди выступающих – директор центра патриотического воспитания "Достойный выбор" Максим Шереметьев, тюменский маркетолог Андрей Коньков, креативный продюсер международного кинофестиваля и онлайн-кинотеатра "Ноль плюс" Александр Школенко.

Генеральный директор ТАРКИ Алексей Краев:

Для нас этот проект ценен тем, что он открывает предпринимателям новые возможности. У многих нет опыта, понимания, как работать с заявками, где искать поддержку, формировать бюджет. Все это мы объясняем на подобных встречах.

Краев 18 января в 15:30 в здании ТАРКИ (Володарского, 24) проведет первую встречу по проекту. Он расскажет о возможностях проекта, выслушает идеи, скажет, на что обратить внимание при подаче заявки, ответит на вопросы и пояснит, кому он может быть особенно актуален. Для участия необходимо пройти регистрацию.

Занятия "Лаборатории креативных проектов" проводятся раз в две недели группами по 10-15 человек. Это позволяет эффективно работать в камерной обстановке, общаться в формате "вопрос-ответ" и точечно прорабатывать имеющиеся сложности. По опыту прошлого года, самые актуальные запросы посетителей – навыки оформления финансовой отчетности по гранту, рекомендации по презентациям проектам, работа в сфере маркетинга, формирование смет. Ближайшие встречи намечены на 1 февраля и 15 февраля.