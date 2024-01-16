Артюхов и Миллер решили, как праздновать юбилей Уренгоя

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 16 января встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером, основной темой беседы стала подготовка к 50-летию Нового Уренгоя в следующем году, сообщает пресс-служба главы ЯНАО.

"При поддержке "Газпрома" и лично Алексея Борисовича готовим настоящее перерождение Нового Уренгоя. Изменения затронут все сферы, появится много объектов для детей, спортивных и культурных объектов – уникальных для Крайнего Севера. Сильно изменится сам облик города: большая работа запланирована по обновлению фасадов зданий. Не меньший объем и того, что не видно со стороны – это комплекс инженерных работ. Уже сейчас часто слышим от уренгойцев о позитивных изменениях в городе. Уверен, вместе с нашим ключевым партнером у нас получится сделать Новый Уренгой одним из самых уютных и комфортных городов всей российской Арктики", – сказал Дмитрий Артюхов.

Правительство округа и ПАО "Газпром" к юбилею газовой столицы реализуют дорожную карту, которая включает в себя около 50 пунктов, в том числе строительство социально-значимых объектов. Часть объектов уже возведены, некоторые на финальной стадии строительства. Так, уже год работает новый терминал аэропорта, за это время он обслужил более миллиона пассажиров. В ноябре прошлого года распахнула двери самая большая школа Ямала – Арктический лицей. Еще раньше – летом – новоуренгойцы получили ключи от первых квартир в микрорайоне Славянском.

Накануне новогодних праздников завершилось строительство еще одной школы – на 800 учеников – в микрорайоне Тундровом.

Завершается строительство хирургического корпуса больницы. В здание подвели отопление и вентиляцию, идет внутренняя отделка и монтаж системы безопасности. В радиотерапевтическом отделении в конце декабря завершили строительные работы. Сейчас ведется установка оборудования и мебели, а также передача объекта балансодержателю. Ввод этих узкопрофильных отделений позволит выйти на новый уровень лечения сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний региональному здравоохранению.

Кроме того, в городе появятся мини-футбольная арена, кванториум для детей, культурный центр. Одним из самых ярких объектов станет крытая пешеходная галерея-променад. На площади больше 70 тысяч квадратных метров расположатся прогулочная зона с магазинами, ресторанами и кафе, площадки для творчества, амфитеатр. Также там будут спортивные объекты – всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибуной для зрителей, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн с прыжковыми вышками.

В Новом Уренгое запланированы масштабные культурные и спортивные мероприятия. Например, Чемпионат России на снегоходах, экстремальный забег "Гонка чемпионов", фестиваль силовых видов спорта и джазовый фестиваль. Пройдет выставка, посвященная промышленному освоению Крайнего Севера, ее смогут увидеть и жители других регионов. Создается документальный и художественный фильмы о Новом Уренгое, запланирован выпуск книги с уникальными архивами и фотосвидетельствами становления города.

Дмитрий Артюхов и Алексей Миллер провели рабочую встречу

Губернатор Ямала сегодня, 16 января, встретился с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Основной темой обсуждения стала совместная подготовка к 50-летию Нового Уренгоя в следующем году.

"При поддержке "Газпрома" и лично Алексея Борисовича готовим настоящее перерождение Нового Уренгоя. Изменения затронут все сферы, появится много объектов для детей, спортивных и культурных объектов – уникальных для Крайнего Севера. Сильно изменится сам облик города: большая работа запланирована по обновлению фасадов зданий. Не меньший объем и того, что не видно со стороны – это комплекс инженерных работ. Уже сейчас часто слышим от уренгойцев о позитивных изменениях в городе. Уверен, вместе с нашим ключевым партнером у нас получится сделать Новый Уренгой одним из самых уютных и комфортных городов всей российской Арктики", – сказал Дмитрий Артюхов.

Правительство округа и ПАО "Газпром" к юбилею газовой столицы реализуют дорожную карту, которая включает в себя около 50 пунктов, в том числе строительство социально-значимых объектов. Часть объектов уже возведены, некоторые на финальной стадии строительства. Так, уже год работает новый терминал аэропорта, за это время он обслужил более миллиона пассажиров. В ноябре прошлого года распахнула двери самая большая школа Ямала – Арктический лицей. Еще раньше – летом – новоуренгойцы получили ключи от первых квартир в микрорайоне Славянском.

Накануне новогодних праздников завершилось строительство еще одной школы – на 800 учеников – в микрорайоне Тундровом.

Завершается строительство хирургического корпуса больницы. В здание подвели отопление и вентиляцию, идет внутренняя отделка и монтаж системы безопасности. В радиотерапевтическом отделении в конце декабря завершили строительные работы. Сейчас ведется установка оборудования и мебели, а также передача объекта балансодержателю. Ввод этих узкопрофильных отделений позволит выйти на новый уровень лечения сердечно-сосудистых, онкологических и других заболеваний региональному здравоохранению.

В городе появятся мини-футбольная арена, кванториум для детей, культурный центр. Одним из самых ярких объектов станет крытая пешеходная галерея-променад. На площади больше 70 тысяч квадратных метров расположатся прогулочная зона с магазинами, ресторанами и кафе, площадки для творчества, амфитеатр. Также там будут спортивные объекты – всесезонный манеж для пляжных видов спорта с трибуной для зрителей, легкоатлетический манеж, 50-метровый бассейн с прыжковыми вышками.

В Новом Уренгое запланированы масштабные культурные и спортивные мероприятия. Например, Чемпионат России на снегоходах, экстремальный забег "Гонка чемпионов", фестиваль силовых видов спорта и джазовый фестиваль. Пройдет выставка, посвященная промышленному освоению Крайнего Севера, ее смогут увидеть и жители других регионов. Создается документальный и художественный фильмы о Новом Уренгое, запланирован выпуск книги с уникальными архивами и фотосвидетельствами становления города.