Тюменская область за новогодние каникулы приняла более 200 тысяч туристов

Тюменская область стала популярным регионом для путешествий с детьми - за новогодние праздники она приняла более 200 тысяч гостей, большая часть из которых — семейные туристы с детьми, сообщает Агентство туризма и продвижения Тюменской области.

В регионе отдохнули представители более 70 субъектов страны, в том числе жители Москвы, Санкт-Петербурга, Республики Коми, Пермского края, однако основную долю составили ижители соседних Югры, Ямала, Свердловской, Курганской и Челябинской областей. Новогодние праздники в регионе провели и участники брендового маршрута "Рождество по-сибирски", а также самого большого за всю историю железнодорожного круиза "В Сибирь".

"Несмотря на то что новогодние каникулы в Тюменской области выдались морозными, интерес у туристов к нашему региону стабильно высок. Все чаще отдых с настоящим сибирским гостеприимством выбирают семьи с детьми. Традиционно популярностью у гостей пользовались термальные курорты, Тобольск, а также городские новогодние локации с праздничными программами, кафе, рестораны, базы отдыха", – отметила директор облдепартамента потребительского рынка и туризма Мария Трофимова.

Туристы не только охотно посещали регион, но и оставались в гостях дольше. В среднем их пребывание увеличилось на день по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 3–4 дня. Средняя загрузка в отелях, санаториях и на загородных базах отдыха – 80 %.

Руководитель отдела продаж отеля "Ремезов" Екатерина Максимова отметила, что в прежние годы было больше туристов, приезжающих в командировку по работе, сейчас же заезжают семейные пары с детьми. В целом турпоток вырос на 6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Очень много было гостей, которые отдыхали у в отеле и в прошлом году.

В лидерах по посещаемости в новогодние праздники в Тюменской области – термальные минеральные источники. Их гостями стали более 70 тысяч человек.

Особой точкой притяжения на туристической карте региона является Тобольск, там в январские каникулы побывало около 13 тысяч человек. С погружением в сибирский колорит времен атамана Ермака в загородном комплексе "Абалак" отдохнуло около двух тысяч туристов, прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 20 %.