В Тюмени построят очередной крытый каток

Тюменская область получила от Управления государственной экспертизы проектной документации положительное заключение на строительство крытого ледового катка в Тюмени.
Новый спортобъект по типовому проекту начнут возводить уже в этом году на улице Судоремонтной. Крытая площадка позволит использовать ледовое поле круглогодично, вне зависимости от погодных условий. Также проектная документация предполагает благоустройство прилегающей территории с учетом требований для маломобильных групп населения.
Отмечается, что сейчас строительство ледового комплекса ведется на улице Народной в селе Онохино.
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