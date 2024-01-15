В Тюмени построят очередной крытый каток

15:00 15 января 2024
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Тюменская область получила от Управления государственной экспертизы проектной документации положительное заключение на строительство крытого ледового катка в Тюмени. 

Новый спортобъект по типовому проекту начнут возводить уже в этом году на улице Судоремонтной. Крытая площадка позволит использовать ледовое поле круглогодично, вне зависимости от погодных условий. Также проектная документация предполагает благоустройство прилегающей территории с учетом требований для маломобильных групп населения.

Отмечается, что сейчас строительство ледового комплекса ведется на улице Народной в селе Онохино.

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