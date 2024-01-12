Минстрой рекомендует регионам тиражировать проект тобольского центра гимнастики

Минстрой России признан типовым проект Центра гимнастики в Тобольске - он может быть использован при строительстве аналогичных объектов на территории РФ Проектная документация размещена на "витрине проектов" Главгосэкспертизы России, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

На витрину попадают проекты объектов, которые были построены и получили разрешение на ввод в эксплуатацию. Центр гимнастики в Тобольске открыт 19 октября 2023 года с участием Президента России Владимира Путина.

Здание Центра площадью 4 788 кв. м состоит из трёх блоков. В проекте использована смешанная конструктивная система. В центре одновременно могут заниматься более ста спортсменов. Зал спортивной гимнастики рассчитан на 350 зрителей. Проект предусматривает тренажерный зал, залы для хореографии, спортивной и фитнес-аэробики. Проектировщики учли потребности маломобильных групп населения (пандусы, лифт и др.).

Тиражирование типовых проектов находится на контроле у полномочного представителя Президента в УрФО Владимира Якушева. В УрФО типовая проектная документация применена к 48 объектам, возводимым с использованием бюджетных средств. В Тюменской области в прошлом году построено 9 соцобъектов, проектная документация по семи из них признана типовой.