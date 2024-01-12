Прокуратура Тюмени проверит работу общественного транспорта в городе из-за жалоб горожан

Прокуратура Тюменской области организовала проверку по публикациям медиа о том, что жители разных районов города Тюмени вынуждены дольше обычного ждать на остановках автобусы, а также по жалобам на отмену отдельных маршрутов их движения.

"Прокуратура Тюменской области поручила прокурору города Тюмени провести проверку с привлечением и контролирующих органов, в ходе которой дать комплексную оценку соблюдения законодательства при организации и осуществлении пассажирских перевозок на территории областного центра. По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", сообщает облпрокуратура.

Тем временем департамент дорожной инфраструктуры и транспорта сгеодня предупреждает горожан об осадках, возмоных 7-9-балльных пробках в часы пик и обусловленных этим отклонениях в графике движения автобусов. "Рекомендуем пассажирам общественного транспорта при планировании поездки заблаговременно пользоваться функцией прогноза прибытия в приложении "Тюменский транспорт" для смартфонов на системе Android или его аналога для смартфонов на iOS – "Тюмень.Транспорт", а также на сайте МКУ "Тюменьгортранс". Также узнать актуальное время прибытия автобуса возможно путем прямого обращения в информационно-справочную службу МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-07-22 (звонок бесплатный)", - советуют в департамента горожанам.