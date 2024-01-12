Новый командно-диспетчерский пункт аэропорта Рощино разрешено ввести в эксплуатацию

17:25 11 января 2024
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Новый командно-диспетчерский пункт аэропорта Рощино получил разрешение на ввод в эксплуатацию, управление воздушным движением из него начнется в первом квартале 2024 года, сообщают в Росавиации.

Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает полный визуальный обзор площади маневрирования аэродрома, дает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос, значительно увеличивает пропускную способность аэродрома за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос.

К вводу КДМ построено две радиомаячных системы инструментального захода на посадку воздушных судов.

Теги: аэропорт , Рощино , строительство
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