Новый командно-диспетчерский пункт аэропорта Рощино разрешено ввести в эксплуатацию

Новый командно-диспетчерский пункт аэропорта Рощино получил разрешение на ввод в эксплуатацию, управление воздушным движением из него начнется в первом квартале 2024 года, сообщают в Росавиации.

Новый командно-диспетчерский пункт обеспечивает полный визуальный обзор площади маневрирования аэродрома, дает прямую видимость всех участков взлетно-посадочных полос, значительно увеличивает пропускную способность аэродрома за счет одновременного использования двух взлетно-посадочных полос.

К вводу КДМ построено две радиомаячных системы инструментального захода на посадку воздушных судов.