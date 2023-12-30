В "Россети Тюмень" усилили контроль за электросетевым комплексом

Фото - пресс-службы департамента по связям с общественностью «Россети Тюмень»

Компания "Россети Тюмень" усилила контроль за объектами электросетевого комплекса в Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО во время выходных и праздничных дней, как пояснилив пресс-слжубе компании, для надежного электроснабжения потребителей энергетики выполнили комплекс соответствующих технических и организационных мероприятий.

С 29 декабря по 9 января в филиалах "Россети Тюмень" организовано круглосуточное дежурство оперативного персонала. В дни новогодних каникул введен режим технологической тишины: приостановлены плановые работы и переключения в электроустановках. На особом контроле специалистов – электроснабжение объектов социальной сферы.

Для слаженного реагирования при возникновении угрозы ЧС и противоправных действий организовано взаимодействие с органами исполнительной власти и местного самоуправления, МЧС и МВД России. К ликвидации возможных технологических нарушений в трех регионах подготовлены 193 бригады "Россети Тюмень" в составе более 900 работников и почти 400 единиц спецтехники. При необходимости энергетики задействуют 78 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 11,7 МВт.

Сообщить о нарушении электроснабжения или повреждении энергообъектов можно по номеру единого контакт-центра 8-800-220-0-220.