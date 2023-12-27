Тюменская область в числе лучших регионов России по капремонту школ

Тюменская область в числе лучших регионов по реализации программы капремонта школ, т акую информацию озвучили на селекторе, посвященном реализации партийного проекта "Единой России" "Новая школа" в 2023 году.

В нем приняли участие заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер, секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", региональный координатор партпроекта "Новая школа" Андрей Артюхов, руководитель регионального исполкома партии Ольга Швецова, а также представители регионального департамента образования и науки.

На селекторе подвели итоги реализации программы капитального ремонта школ, а также строительства новых школ и детских садов в уходящем году. В число лидеров, кто выполнил план мероприятий на 100%, вошел и наш регион.

Андрей Артюхов:

Руководство партии отметило Тюменскую область за своевременное и качественное выполнение работ, всех взятых на себя обязательств по созданию новых учебных мест и капремонту тюменской школы №62 и Дубровинской школы в Ярковском районе. Весь процесс по капремонту контролировал лично вместе с депутатами и родителями", - прокомментировал секретарь Тюменского регионального отделения "Единой России", региональный координатор партпроекта "Новая школа".

На 2024-2025 годы в рамках федеральной программы Минпросвещения по модернизации школьных систем образования в регионе запланирован капитальный ремонт и оснащение Ишимской школы-интерната и школы №22 в Тюмени.