Показ коллекции одежды удивил зрителя на тюменском фестивале ковра

Необычный показ коллекции мод прошел на Тюменском фестивале ковра 24 декабря. Зрители увидели одежду, украшенную десятком "ковровых" элементов. Шапки, воротники, муфта, аксессуары в виде сумок, шопперов, брошей с изображением красных роз и маков идеально вписывались в образ моделей, представлявших коллекцию "Монохром в деталях".
"Особенность коллекции в том, что она отшита из наших тюменских тканей – тканей бывшего тюменского камвольно-суконного комбината. Это винтажные чисто шерстяные ткани, которым по 10, 15 и даже больше лет. Они превосходного качества, в превосходной цветовой гамме. И элементы тюменского махового ковра, которые мы решили интегрировать по задумке Натальи Денисовой, смотрятся в ней очень органично", – пояснила дизайнер одежда Ирина Смердова.
Зрители снимали выступление моделей на видео, аплодировали и даже просили показать подробнее элементы одежды. В это же время в Доме Буркова гости фестиваля своими руками попробовали создать тематическую брошь – почти такую же, которая была на моделях. В этом им помогала Наталья Денисова, ткачиха, влюбленная в свое дело.
В целом на улице Дзержинского были десятки тематических локаций, позволяющих окунуться историю тюменского ковра. Благодаря участию "Сибирской ковровой фабрики" зрители смогли увидеть настоящие тюменские изделия, созданные по всем канонам ручного ковроткачества в русском стиле. Эта фабрика, кстати, включена в федеральный перечень предприятий народных-художественных промыслов Российской Федерации.
Огромным спросом пользовалась "ожившая" картина Сурикова "Взятие снежного городка", где под живую музыку от баяниста Сергея Окорокова можно было сфотографироваться и "прокатиться" с ветерком. Много снимков тюменцы сделали на фоне ковра, украшенного объемными вязаными цветами.
Желающие угощались горячим чаем от Валюши Колокольниковой, пели песни и танцевали с десятками творческих коллективов, создававших настроение, прогуливались по красной дорожке и изучали историю тюменского ковра.
"Для меня стало открытием, что броши, сумки, ковры можно покупать и сегодня! Я считала, что это – только история, которую мы бережно храним. Поэтому ситуация, что тема ковра так связана с современностью и броши можно приобрести на той же улице Дзержинского в домиках – приятное открытие, особенно накануне Нового года", – поделилась мнением Светлана Березовская, гостья праздника.
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