Большой термальный курорт построят у "Жемчужины Сибири" под Тюменью

Большой термальный курорт построят в Тюменском районе, располжится он по соседству с центром зимних видов спорта "Жемчужина Сибири".

О разработке концепции проекта губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал во время интервью ГТРК "Регион Тюмень".

Сегодня прорабатываются функциональные зоны, наполняемость термального курорта, который расположится на площади 260 гектаров.

"Это безусловно сложный, большой проект, который будет реализовываться в течение нескольких лет. Но уверен, что он сможет стать серьезным флагманом. И мы будем говорить о нас не как о региональном курорте, а как о курорте федерального значения", - отметил губернатор.

Также глава региона сообщил, что планируется расширение базы отдыха "Верхний бор" и термального курорта "ЛетоЛето" в Тюмени. Будет увеличен номерной фонд и в санатории "Сибирь".