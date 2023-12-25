Тюменская область в рейтинге рейтингов-2023 заняла 12 место

Тюменская область в рейтинге рейтингов-2023 по версии РИА Новости заняла двенадцатое место, Югра на пятом, Ямал — на восьмом, впереди всех Москва, за ней Петербург и Московская область.

При составлении рейтинга учитывались места в лючевых рейтингах, выпущенных в 2023 году и характеризующих основные сферы развития субъектов РФ: качество жизни, социально-экономическое положение, рынок труда, материальное благополучиею населения, научно-технологическое развитию и приверженность населения здоровому образу жизни.

Последние места в итоговом рейтинге занимают северокавказские, сибирские и дальневосточные регионы. Это Кабардино-Балкарская Республика, Хакасия, Северная Осетия – Алания, Калмыкия, Забайкальский край, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай, Ингушетия, Еврейская автономная область и Тыва (85).