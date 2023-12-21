2 363 жителя Тюменской области прошли бесплатное обучение

Завершилось обучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", благодаря ему 2 363 жителя Тюменской области в 2023 году освоили новые профессии или повысили квалификацию.

Самыми активными участниками были женщины. Обучение в этом году прошли 2 083 женщины и 280 мужчин.

Отметим, что 1 273 женщины, это мамы,находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детейдошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.

Достаточно широкий перечень образовательных программ позволил гражданам пройти обучение в очном или в дистанционном формате. Самымипопулярными программами стали:

- Кондитер

- Косметик

- Повар

- Логопедия

- Pro. Менеджмент

- Управление персоналом и кадровое делопроизводство

- Безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды

- Бухгалтер

- Специалист в сфере закупок

Граждане осваивали образовательные программы во многих учебных центрах, в том числе в Тюменском государственном университете, Тюменском индустриальном университете, а также в колледжах и техникумах Тюменской области.

В 2024 году реализация федерального проекта будет продолжена.