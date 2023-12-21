2 363 жителя Тюменской области прошли бесплатное обучение

Завершилось обучение граждан в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография", благодаря ему 2 363 жителя Тюменской области в 2023 году освоили новые профессии или повысили квалификацию.
Самыми активными участниками были женщины. Обучение в этом году прошли 2 083 женщины и 280 мужчин.
Отметим, что 1 273 женщины, это мамы,находящиеся в отпуске по уходу за ребенком или воспитывающие детейдошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях.
Достаточно широкий перечень образовательных программ позволил гражданам пройти обучение в очном или в дистанционном формате. Самымипопулярными программами стали:
- Кондитер
- Косметик
- Повар
- Логопедия
- Pro. Менеджмент
- Управление персоналом и кадровое делопроизводство
- Безопасность технологических процессов и производств, охрана труда и окружающей среды
- Бухгалтер
- Специалист в сфере закупок
Граждане осваивали образовательные программы во многих учебных центрах, в том числе в Тюменском государственном университете, Тюменском индустриальном университете, а также в колледжах и техникумах Тюменской области.
В 2024 году реализация федерального проекта будет продолжена.
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