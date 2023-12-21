В Тобольске запустят речные прогулки по Иртышу

В Тобольске в 2024 году по реке Иртыш начнут курсировать прогулочные теплоходы, сообщил мэр Максим Афанасьев.

"Я даю слово, что в 2024 году мы запустим речные прогулки. Мы уже нашли инвестора, который специально приобрел для нас теплоход вместимостью 90 посадочных мест. Но мы не ограничились наличием этого теплохода. Мы поставили задачу разработать некий бренд, который бы эти прогулки делал более аутентичными. Это будет связь с купечеством", — цитирует слова мэра "Тобольск-Информ".

На пристани организуют музей с информацией о местных купцах, причал назовут Купеческим. Молодежь сможет кататься на экскурсионном теплоходе по Пушкинской карте.