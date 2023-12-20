В Дом.рф рассказали о новшествах льготной ипотеки

Изменения льготных программ ипотеки кснутся увеличения суммы кредита на покупку жилья, первоначального взноса, подробности обсудили в режиме ВКС представители Дом.рф и журналисты Уральского федреельного округа.

Постановление Правительства РФ № 2166 от 15.12.2023 года о предстоящих изменениях вступает в силу 23 декабря. Директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" Дом.рф Виталий Насонов разъяснил, что они изменят.

Максимальная сумма кредита по льготной ипотеке для всех регионов вырастет до 6 млн рублей, первоначальный взнос по льготной ипотеке сотавит 30%. О тменяются комбинированные программы, невозможно будет оформить второй кредит на льготных условиях, за исключением семейной ипотеки при рождении ребёнка.

До 1 июля 2024 года не изменятся процентные ставки по семейной (6%) и льготной (8%) ипотекам. Дальневосточная ипотека под 2% действует до 2030 года, ИТ-ипотека под 5% - до конца 2024 года. Первоначальный взнос по программам (кроме льготной) также не меняется - 20%.

По данным Дом.рф, участниками льготных ипотечных программ в Тюменской области стали более 96,6 тысяч семей.