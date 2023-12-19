Более 15 тысяч тюменцев трудоустроились в 2023 году

Согласно основным показателям состояния рынка труда в Тюменской области, с 1 января по 13 декабря 2023 года официально трудоустроились 15 100 жителей региона, сообщает информцентр правительства ТО.

19 700 вакансий заявлено тюменскими работодателями, причем 2 700 - в строительной отрасли. Еще 9 200 вакансий суммарно заявлено в таких отраслях экономики, как образование, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства, ремонт автотранспорта и мотоциклов и других.

24 900 человек обратились в органы службы занятости населения за содействием в поиске работы (без учета подростков, которые искали работу на летние каникул).

Сокращается количество безработных. По данным на 14 декабря их 2 200 человек, в октябре эта цифра составляла 2 300. Уровень регистрируемой безработицы составляет 0,31%, что является минимальным показателем за последние десять лет.