Тюменские власти утвердили программу усиления и развития распределительной электросети

Стратегическая региональная программа усиления и развития распределительной электрической сети уровня напряжения 0,4-10 кВ утверждена распоряжением правительства Тюменской области, документ разработан по поручению губернатора Александра Моора.

Программа содержит перечень конкретных мероприятий, направленных на превентивное развитие и усиление действующей распределительной сети 0,4-10 кВ, в том числе на территориях перспективной застройки.

"Главная цель региональной и муниципальной власти, энергетиков – надежно обеспечить тюменцев электроэнергией в любое время года и при любой погоде. Будем над этим работать. Держу ситуацию на постоянном личном контроле", – подчеркнул Александр Моор.

В документе указано, что в Тюменской области наблюдается активный рост индивидуального жилищного строительства, при этом развитие электрических сетей не успевает за темпами строительства ИЖС - граждане жалуются на несоблюдение сроков технологического присоединения к электросетям вновь возводимых объектов, а также проблемы с электроснабжением существующих объектов, вызванные, в том числе, ростом потребления электрической энергии и недостаточной пропускной способностью действующих электросетевых объектов.

Как пояснил замгубернатора Вячеслав Вахрин, представляя программу на заседании президиума регионального правительства, в последние пять лет отмечается динамичное развитие электросетевого комплекса Тюменской области. В период с 2018 по 2022 год выработка электрической энергии в регионе увеличилась на 15 процентов, потребление возросло на 19 процентов.

Территориальным сетевым организациям рекомендуется с 2023 по 2027 год реализовывать мероприятия по превентивному развитию и усилению действующей распределительной сети в рамках своих инвестиционных программ в Тюмени, Тюменском районе и других муниципалитетах, а также в СНТ и на территориях перспективной застройки. Отдельные мероприятия могут быть откорректированы с учетом потребности.