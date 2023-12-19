В тюменском правительстве сообщили, кто возглавил АИР

Антон Ермолаев назначен генеральным директором Агентства инфраструктурного развития Тюменской области, сообщает информцентр правительства ТО.

Ранее он занимал пост директора “Тюменского технопарка”. Ермолаеву 32 года, в 2013 году окончил Тюменский государственный архитектурно-строительный университет. В 2018 году успешно защитил диссертацию, получив звание кандидата технических наук. Начиная с 2013 года, работал в государственных и коммерческих структурах.