Итоги развития ИТ-отрасли в 2023 году подвели в Тюмени

Директор регионального департамента информатизации Станислав Логинов 18 декабря рассказал об итогах работы и показателях развития отрасли информационных технологий и связи в Тюменской области в уходящем году.

ИКТ-сферу Тюменской области представляют 791 ИТ-компания и 124 организаций телеком-сегмента. С начала года в регионе появилось 30 новых ИТ-организаций, наращивают темпы ИТ-подразделения крупного и среднего бизнеса. Заключено свыше 500 кредитных договоров на льготную ипотеку на общую сумму более 3 млрд рублей сотрудниками ИТ-компаний.

Станислав Логинов пообещал, что и в 2024 году подобные встречи будут ежеквартальными:

Нам важна оценка деятельности Департамента, инициативы и активное участие предпринимательского сообщества в наших проектах. Поэтому приглашаю всех участников отрасли информационных технологий и телекоммуникаций продолжить этот диалог.

Встреча завершилась награждением коллективов ИТ-компаний и представителей операторов связи благодарственными письмами Департамента информатизации Тюменской области за активную деятельность и добросовестный труд.