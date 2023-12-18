В Тюмени во второй раз проведут фестиваль ковра

Фото ТАРКИ

Тюменское агентство развития креативных индустрий 24 декабря проведет фестиваль ковра второй раз в Тюмени, связанные с ним народные гулянья начнутся в 15:00 на улице Дзержинского.

По словам организаторов, фестиваль помогает горожанам в творческой форме изучить связь прошлого и настоящего через народные промыслы. Гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов города, оценить коллекции одежды с использованием "коврового" орнамента, посетить мастер-классы, посмотреть ткацкие станки, отправить открытки с изображением тюменского ковра, сделать фотографии в оригинальных локациях, попить чай с тюменской купчихой, а главное – окунуться в атмосферу большого праздника.

Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев:

Основной акцент второго фестиваля ковра будет сделан на картине Василия Сурикова “Взятие снежного городка”, в которой на санях написан настоящий тюменский ковер. Через ожившую картину мы расскажем про основной период развития ковроткачества в Тюменской области. И увидим, как сегодня тюменский ковер интегрирован в современную жизнь.

Инсталляцию будет сопровождать актер в образе ямщика, который предложит гостям фестиваля присесть в сани для фотографии и расскажет интересные факты про тюменский ковер, использованный в картине.

На фестивале пройдёт дефиле одежды - коллекция "Монохром в деталях" от Твид&Ко. Участие в проекте мастерской Тюменского махрового ковра отразится в оформлении верхней одежды, шапок, брошей, сумок и палантинов, отражающих история Тюмени, ее настроение, характер.

Подробности о фестивале здесь.