В Тюмени во второй раз проведут фестиваль ковра

Тюменское агентство развития креативных индустрий 24 декабря проведет фестиваль ковра второй раз в Тюмени, связанные с ним народные гулянья начнутся в 15:00 на улице Дзержинского.
По словам организаторов, фестиваль помогает горожанам в творческой форме изучить связь прошлого и настоящего через народные промыслы. Гости праздника смогут увидеть выступления творческих коллективов города, оценить коллекции одежды с использованием "коврового" орнамента, посетить мастер-классы, посмотреть ткацкие станки, отправить открытки с изображением тюменского ковра, сделать фотографии в оригинальных локациях, попить чай с тюменской купчихой, а главное – окунуться в атмосферу большого праздника.
Гендиректор Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев:
Основной акцент второго фестиваля ковра будет сделан на картине Василия Сурикова “Взятие снежного городка”, в которой на санях написан настоящий тюменский ковер. Через ожившую картину мы расскажем про основной период развития ковроткачества в Тюменской области. И увидим, как сегодня тюменский ковер интегрирован в современную жизнь.
Инсталляцию будет сопровождать актер в образе ямщика, который предложит гостям фестиваля присесть в сани для фотографии и расскажет интересные факты про тюменский ковер, использованный в картине.
На фестивале пройдёт дефиле одежды - коллекция "Монохром в деталях" от Твид&Ко. Участие в проекте мастерской Тюменского махрового ковра отразится в оформлении верхней одежды, шапок, брошей, сумок и палантинов, отражающих история Тюмени, ее настроение, характер.
Подробности о фестивале здесь.
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