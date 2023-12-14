С января из Тобольска в Новосибирск запустят прямой авиарейс

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов по маршруту Новосибирск-Тобольск-Новосибирск. Первый рейс состоится в четверг 4 января 2024 года, сообщает пресс-служба аэропотра "Ремезов".

В дальнейшем отправиться в Новосибирск прямым рейсом из Тобольска можно будет по четвергам и субботам. Вылет в четверг в 12:40, в субботу в 15:20. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Время в пути 1 час 30 минут.

Сейчас из "Ремезова" можно улететь прямыми рейсами в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Сургут, Самару, Красноярск, Екатеринбург, Омск, Новый Уренгой и Нижнекамск.



С января 2024 года изменится расписание полетов для некоторых рейсов. Так улететь в Сургут можно будет по понедельникам и четвергам. В Самару и Новый Уренгой по пятницам и воскресеньям. В Казань по четвергам и воскресеньям. В Омск по четвергам и субботам.

С подробным расписанием можно ознакомится на сайте аэропорта "Ремезов".